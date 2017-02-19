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Американский сенатор заявил о новых санкциях против России
Член Демократической партии, сенатор США от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что в зависимости от итогов расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве» России в выборы в США, против РФ могут быть введены новые санкции. «Возможно (по итогам расследования в конгрессе) введение санкций помимо тех, которые были наложены еще (Бараком) Обамой», — заявил сенатор на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.
На прошлой неделе группа сенаторов и члены палаты представителей внесли в обе палаты американского конгресса США законопроект, предполагающий контроль над любыми действиями президента по отмене антироссийских санкций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения о вмешательстве России в процесс выборов в США, отмечал, что они «абсолютно голословные», так как не подкреплены конкретными фактами. Такое же заявление в Мюнхене сделал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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