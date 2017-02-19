Американский сенатор заявил о новых санкциях против России

Член Демократической партии , сенатор США от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что в зависимости от итогов расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве» России в выборы в США, против РФ могут быть введены новые санкции. «Возможно (по итогам расследования в конгрессе) введение санкций помимо тех, которые были наложены еще (Бараком) Обамой», — заявил сенатор на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости

На прошлой неделе группа сенаторов и члены палаты представителей внесли в обе палаты американского конгресса США законопроект, предполагающий контроль над любыми действиями президента по отмене антироссийских санкций.