СМИ: кабмин Британии видит Россию инициатором покушения на премьера Черногории

В правительстве Великобритании полагают, что Россия тайно планировала свергнуть правительство в Черногории через убийство на тот момент действующего премьера Мило Джукановича, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в британском кабмине.

Как сообщили источники, покушение на Джукановича якобы планировалось российской разведкой "с одобрения Москвы". Убийство премьера страны должно было саботировать планы Черногории вступить в НАТО

Заговор, по данным газеты, удалось раскрыть всего за несколько часов до планировавшегося времени нападения 16 октября прошлого года. Интерпол в настоящий момент разыскивает двух россиян - предположительно, сотрудников российской разведки, - которые вербовали и вооружали сербских националистов, чтобы те напали на здание парламента Черногории и убили Джукановича.

Еще в ноябре прокуратура Черногории сообщила имена россиян, которые подозреваются в организации покушения.

Кремль опровергает всяческую причастность к покушению на премьера страны.