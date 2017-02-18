Лавров назвал препятствия для отмены виз с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал препятствия для отмены визового режима с Грузией, передает РИА "Новости".

"Что касается безвизового режима, еще раз подчеркну — это достаточно сложный вопрос, он связан не только с отсутствием дипотношений, но еще и с необходимостью обеспечивать безопасность в тех условиях, когда не только Центральная Азия, но и Закавказье, вообще регионы Южного Кавказа, становятся маршрутами, которые активно пытаются использовать боевики, экстремисты, террористы и наркоторговцы", - сказал он.

Министр подчеркнул, что дальнейший диалог на тему облегчения визового режима между двумя странами будет возможен только при пресечении данных рисков и отметил, что подобное взаимодействие между правоохранительными органами двух стран может быть возможно только наличии дипломатических отношений.