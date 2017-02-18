В ДНР и ЛНР отреагировали на указ Путина

Руководители ДНР и ЛНР поблагодарили Россию и президента Путина за официальное признание паспортов и документов, выданных жителям Донбасса Об этом сообщает РИА Новости

«Указ президента России о признании документов, выданных Донецкой народной республикой – это ещё одно свидетельство того, что Россия поддерживала и будет поддерживать право своих соотечественников бороться за свою жизнь, свою культуру, свой язык и, в конце концов, за свои честь и достоинство. Если Родина-мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит наша борьба – справедлива. Значит, наши жертвы не напрасны. Значит, наши надежды оправданны», — сказал глава Донецкой народной республики Александр Захарченко

Лидер Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что указ российского президента является судьбоносным.

«Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета», — сказал он.