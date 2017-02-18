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МИД Украины осуждает признание Россией документов жителей Донбасса
МИД Украины решительно осуждает и не признаёт подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о признании документов граждан Украины, проживающих в Донбассе.
«Это, де-факто, является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти», — говорится в сообщении украинского дипведомства.
По мнению Киева, российская сторона в очередной раз нарушает Минские договорённости.
Также Украина призывает международных партнёров усилить давление на Россию.
Ранее документ прокомментировали глава самопровозглашённых Луганской и Донецкой народной республик Игорь Плотницкий и Александр Захарченко соответственно.
Кроме того, президент Украины Пётр Порошенко назвал нарушением международного права признание документов жителей Донбасса.
18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов граждан Украины, проживающих в Донбассе.
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