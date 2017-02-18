Чертофф посоветовал уважать Россию как мировую державу

На полях конференции по безопасности в Мюнхене свое мнение о роли России в мире высказал экс-министр национальной безопасности США Майкл Чертофф . Он заявил, что Штаты должны уважать Россию в качестве мировой державы.

Чертофф заявил РИА Новости, что не видит причин для ненужного пренебрежения. Экс-министр уверен, что решение мировых проблем совместно с Россией должно основываться не на желании одного президента Трампа, а "на более существенной платформе".

Однако Чертофф сказал, что в отношениях России и США "есть сферы, где совместная работа невозможна".