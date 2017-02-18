Путин подписал указ о признании выданных в ДНР документов

Россия признала документы, выданные гражданам, проживающим на территории ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Указ размещен на официальном сайте Кремля . В тексте документа говорится, что на территории РФ признаются документы, выданные в ОНР и ДНР. Кроме того, узаконивается, что жителям Донбасса не нужны визы для въезда в Россию.

Это делается в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и на основании Минских соглашений, говорится в указе президента. Данные меры будут действовать до политического урегулирования ситуации в регионе.

«В Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов», - сказано в документе.

Отдельно подчеркивается, что жители Донбасса смогут въехать в Россию по паспорту: «Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность».

Указ вступает в силу со дня подписания.