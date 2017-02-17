Евкуров рассказал о покушениях на него

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров , покушение на которого в 2009 году стало одним из самых громких в российских регионах, рассказал, что это была не единственная подобная попытка.

"Разные бывают попытки, про все не расскажешь. А, во-вторых, даже спецслужбы мне не все скажут, чтобы лишний раз не беспокоить", — рассказал Евкуров в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, были ли на него покушения после 2009 года.

Отвечая на вопрос, пересматривались ли меры по обеспечению его безопасности после первой попытки убийства, глава Ингушетии отметил, что тогда сложная ситуация была везде.

"Меры безопасности — понятно, в этом необходимость была и в Москве, и в других регионах", — напомнил он.

Евкуров рассказал и об участниках покушения на него в 2009 году, один из которых по-прежнему находится в международном розыске.

"Все участники арестованы или ликвидированы, некто Цокиев находится в международном розыске", — сказал Евкуров.

По его словам, в свое время он помогал Цокиеву и его брату в адаптации к мирной жизни. "Вот они из тех единиц, которые повернули потом в обратную сторону. Укусили кормящую руку", — отметил глава Ингушетии.

Покушение на Евкурова, на тот момент возглавлявшего Ингушетию менее года, было совершено 22 июня 2009 года: в Назрани при проезде президентского кортежа взорвался заминированный автомобиль Toyota, за рулем которого был террорист-смертник. В результате погибли водитель и охранник главы республики, а сам Евкуров получил тяжелые ранения.