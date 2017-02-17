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Пять уволившихся губернаторов получат награду от президента
Владимир Путин наградит пятерых уволившихся губернаторов. К госнаграде будут представлены досрочно сложившие полномочия экс-глава Пермского края Виктор Басаргин, Бурятии – Вячеслава Наговицын и Карелии – Александр Худилайнен, а также бывшие руководители Новгородской и Рязанской областей Сергей Митин и Олег Ковалев.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о предоставлении бывших региональных чиновников к награде, пишут "Ведомостям".
Ранее 16 февраля Владимир Путин встретился с пятью губернаторами, досрочно сложившими свои полномочия.
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