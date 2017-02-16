В Гнесинке не намерены увольнять Максакову

В Российской академии музыки имени Гнесиных не намерены увольнять оперную певицу Марию Максакову , сообщает RT со ссылкой на и.о. ректора учебного заведения Галину Маяровскую.

"Не мы придумали историю с увольнением Марии Максаковой", – сказала Маяровская.

По ее словам, не исключено, что Максакова еще появится на рабочем месте, но если она не явится на этой неделе, то будет составлен акт о нарушении трудовой дисциплины. Такой же акт планируется составить, если Максакова не появится на следующей неделе, добавила и.о. ректора.

"Мы не можем до нее дозвониться, телефон недоступен. Так как везде уже прошла информация о ее отъезде, мы временно распределяем студентов по другим преподавателям. Студенты не могут пропускать занятия, уже в мае у них начинается сессия", – пояснила Маяровская.

Кроме того, и.о. ректора рассказала, что Максакова работает по срочному трудовому договору, причем работает она в академии четвертый год, а не пять лет, как сама говорит.

Маяровская также сообщила, что Максакова – старший преподаватель с очень невеликим педагогическим стажем, и ее уход не станет потерей для академии.

Ранее стало известно, что в Академии имени Гнесиных отрицают увольнение Максаковой.