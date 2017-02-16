Отец 24 детей потребовал извинений от Соловьева

От теле- и радиоведущего Владимира Соловьева потребовали извинений за слова о многодетных семьях. Попросить прощение потребовал отец 24 детей Эдуард Косиковский. Его слова передает «Лента.ру»

«2 февраля в прямом эфире на радио Владимир Соловьев заявил, что приемные семьи занимаются фермерством по выращиванию детей. Он мне в душу залез своими словами. Можно ли заставить его извиниться?» — заявил Косиковский.

Свое заявление мужчина сделал во время конференции в ТАСС. В публикации говорится, что Эдуард Косиковский – житель деревни Жилково Калининского района Тверской области, он является председателем Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей».

Журналист Владимир Соловьев ведет утреннюю программу «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM» с 2010 года. Также ведет ток-шоу «Поединок», «Вечер с Владимиром Соловьевым» и выступает в качестве соведущего в программе «Синяя птица» на телеканале «Россия-1».