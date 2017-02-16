Пранкеры рассказали Маккейну о его «работе на российские спецслужбы»

Пранкеры из России Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, позвонили сенатору США Джону Маккейну и «предупредили» его о том, что Россия готовит на политика компромат, сообщает Life

Пранкеры позвонили от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. «Украинский премьер» предупредил республиканца, что Россия готовит на него компромат о том, что Маккейн работает на российские секретные службы и был завербован еще во Вьетнаме.

«Я буду ждать этого. Спасибо, премьер-министр, я буду ждать публикации о том, как мои мозги промыли наши северо-вьетнамские друзья. Спасибо, премьер-министр. На самом деле, мне очень интересно узнать об этом. Может, ваш посол расскажет мне больше деталей об этом?» — ответил Маккейн.

В разговоре с Вованом и Лексусом американский сенатор признался, что делает все для сохранения антироссийских санкций. Он также отметил, что с президентом Дональдом Трампом в американском сенате наступили трудные времена.