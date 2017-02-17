Песков: Путин не разделяет мнение Глазьева о Штайнмайере

"Никоим образом президент не разделяет", - ответил он на вопрос, разделяет ли Путин точку зрения Глазьева, опубликованную им в твиттере.

Песков отметил, что российский президент поздравил своего коллегу и направил ему достаточно теплую поздравительную телеграмму.

"В данном случае, безусловно, подобное сообщение в "Твиттере" является не чем иным, как выражением личной точки зрения. Весьма спорной", - сказал Песков.