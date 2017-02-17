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Песков: Путин не разделяет мнение Глазьева о Штайнмайере
Президент России Владимир Путин не разделяет "спорную" точку зрения советника главы государства Сергея Глазьева относительно президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Никоим образом президент не разделяет", - ответил он на вопрос, разделяет ли Путин точку зрения Глазьева, опубликованную им в твиттере.
Песков отметил, что российский президент поздравил своего коллегу и направил ему достаточно теплую поздравительную телеграмму.
"В данном случае, безусловно, подобное сообщение в "Твиттере" является не чем иным, как выражением личной точки зрения. Весьма спорной", - сказал Песков.
Ранее Глазьев в своем твиттере написал, что парламент Германии избрал президентом "соучастника нацистского путча в Киеве и способствовавшего легитимизации этого неофашистского режима".
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