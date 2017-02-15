Глава Карелии заявил об отставке

Глава Карелии Александр Худилайнен заявил о решении досрочно уйти в отставку, сообщает ТАСС

"Я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о досрочном сложении полномочий главы Республики Карелия. Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития", - сказал Худилайнен.

Ранее сообщалось, что после отставки Худилайнена Карелию может возглавить директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков.

Свои посты уже покинули руководители Бурятии Вячеслав Наговицын, Пермского края Виктор Басаргин, Новгородской области Сергей Митин, Рязанской области Олег Ковалев.