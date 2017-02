Конгрессмен: у спецслужб США нет данных о контактах окружения Трампа с Россией

"Насколько я знаю, у наших правоохранительных ведомств нет такой информации", - сказал являющийся однопартийцем Трампа влиятельный законодатель, когда его попросили прокомментировать недавнюю публикацию в газете The New York Times. В ней утверждалось, что видные представители избирательного штаба Трампа неоднократно контактировали с представителями российской разведки.

В свою очередь, начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс в той же телепрограмме назвал "полным мусором" упомянутую публикацию в The New York Times и материал в газете The Wall Street Journal, в котором говорилось, что американская разведка якобы не предоставляет Трампу некоторые секретные сведения, так как опасается за их сохранность. Кроме того, Прибэс категорически отверг предположения о том, что теперь уже бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн нарушил какие-то американские законы, когда еще до своего назначения затрагивал в декабрьской телефонной беседе с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком проблематику санкций. "Не было ничего неправильного в том, чтобы вести разговор о санкциях. Не было ничего неправильного в разговоре о том, что администрация Обамы ввела (новые) санкции и выслала из Соединенных Штатов некоторых людей", - подчеркнул Прибэс.