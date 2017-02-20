Конгрессмен: у спецслужб США нет данных о контактах окружения Трампа с Россией

Американские компетентные органы не располагают сведениями о том, что руководители избирательной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа поддерживали контакты с Россией. Об этом заявил в воскресенье председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес (республиканец, от штата Калифорния).

"Насколько я знаю, у наших правоохранительных ведомств нет такой информации", - сказал являющийся однопартийцем Трампа влиятельный законодатель, когда его попросили прокомментировать недавнюю публикацию в газете The New York Times. В ней утверждалось, что видные представители избирательного штаба Трампа неоднократно контактировали с представителями российской разведки.

Выступая в эфире телекомпании CBS, Нуньес также несколько раз подверг критике предыдущую администрацию США во главе с Бараком Обамой . Он, в частности, упомянул о "мелочности Обамы", решившего потребовать от группы российских дипломатов покинуть территорию США "сразу после Рождества". Однако когда ведущий ток-шоу начал задавать Нуньесу дополнительные вопросы на эту тему, конгрессмен заявил, что якобы в отношении России в конце декабря надо было применить еще более жесткие санкции.