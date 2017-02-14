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Белый дом: Трамп рассчитывает на возврат Крыма Украине
Американский президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что Москва «вернет Крым» и начнет процесс по деэскалации конфликта на Украине. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Его слова приводит РИА Новости.
«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — заявил Спайсер.
По словам Спайсера, Дональд Трамп рассчитывает на хорошие отношения с Россией, «в отличие от предыдущей администрации (бывшего президента США Барака Обамы – Рамблер/новости). Вместе с Москвой Трамп, как отметил Спайсер, надеется решить многие проблемы, в частности, разгромить боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
При этом, в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах рассмотрит возможность признания Крыма территорией России.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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