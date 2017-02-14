Белый дом: Трамп рассчитывает на возврат Крыма Украине

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — заявил Спайсер.

По словам Спайсера, Дональд Трамп рассчитывает на хорошие отношения с Россией, «в отличие от предыдущей администрации (бывшего президента США Барака Обамы – Рамблер/новости). Вместе с Москвой Трамп, как отметил Спайсер, надеется решить многие проблемы, в частности, разгромить боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»

При этом, в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах рассмотрит возможность признания Крыма территорией России.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.