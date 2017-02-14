Президентом фонда Доктора Лизы стала Ксения Соколова

Президентом фонда "Справедливая помощь", созданного благотворителем Елизаветой Глинкой (Доктор Лиза), которая погибла при крушении Ту-154 над Черным морем, избрана журналист Ксения Соколова , передает РИА "Новости".

Бывший обозреватель журнала GQ и экс-главный редактор журнала Esquire Соколова, которая является попечителем фонда, была выбрана президентом организации единогласно.

"Я глубоко тронута тем, что коллеги и соратники Елизаветы Петровны оказали мне доверие и предложили принять непосредственное участие в работе организации, став президентом "Справедливой помощи". Это большая честь и огромная ответственность", — сказала Соколова.

Ранее источник сообщал, что фонд Елизаветы Глинки "Справедливая помощь" может возглавить журналистка Ксения Соколова.

Елизавета Глинка погибла при крушении Ту-154 в Черном море близ Сочи в декабре 2016 года.