Далее:
Срочно
Путин назначил на должности в Росгвардию семь генералов [date]
Главное сейчас
Рамблер/новости

Россия ответит на иск Украины в ВТО

Кремль анонсировал ответ на иск Украины в ВТО
Фото:
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова ответить на иск Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) по ограничению транзита через территорию РФ. Он отметил, что Москва будет применять предусмотренные международным правом способы защиты, сообщает РИА Новости.
«Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в данном случае, ровно как и в других аналогичных», — сказал Песков.
На вопрос журналистов о возможных последствиях для РФ он ответил, что «здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны».
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития Украины подало иск в ВТО. Ведомство потребовало создать группу экспертов, которая должна оценить введенные Россией ограничения на транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию.
Политика
Минэкономразвития ВТО
Дмитрий Песков
Оставить комментарий

Последние новости