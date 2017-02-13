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Россия ответит на иск Украины в ВТО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова ответить на иск Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) по ограничению транзита через территорию РФ. Он отметил, что Москва будет применять предусмотренные международным правом способы защиты, сообщает РИА Новости.
«Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в данном случае, ровно как и в других аналогичных», — сказал Песков.
На вопрос журналистов о возможных последствиях для РФ он ответил, что «здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны».
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития Украины подало иск в ВТО. Ведомство потребовало создать группу экспертов, которая должна оценить введенные Россией ограничения на транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию.
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