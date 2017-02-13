Россия ответит на иск Украины в ВТО

«Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в данном случае, ровно как и в других аналогичных», — сказал Песков.

На вопрос журналистов о возможных последствиях для РФ он ответил, что «здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны».