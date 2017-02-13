Главное сейчас
-
Обзор зарубежных СМИ: Во что Украина превратит Чернобыль, Крым в обмен на продовольствие
-
Российские мужчины выбрали главные качества женщин
-
На границе с Крымом захвачена база крымско-татарского батальона
-
Москвич разбился насмерть, повторив прыжок из Assassin's Creed
-
Кремль анонсировал ответ на иск Украины в ВТО
Главные события у вас в почте
Путин назначил на должности в Росгвардию семь генералов
Владимир Путин, президент России, назначил на руководящие должности в Федеральную службу войск национальной гвардии РФ семь генералов. Об этом сообщили в департаменте Росгвардии по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества.
На должность начальника Главного управления вневедомственной охраны назначен генерал-майор полиции Александр Жилкин. Начальником Главного управления кадров стал генерал-майор Виктор Мацюк. Начальником Главного управления сил специального назначения — генерал-майор Василий Федорук.
Вячеслав Андреев, генерал-майор полиции, возглавил управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Башкортостан. Генерал-майор Александр Черкасов этим же указом назначен первым заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии, а генерал-лейтенант Николай Протас — заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии, передает ТАСС.
Генерал-майор Александр Романенко стал первым заместителем командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии. Полковник Александр Веклич, согласно указу президента, стал руководителем Департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества.
Президент РФ также своим указом назначил также руководителей Управлений Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Дагестан, Самарской области, Ставропольскому краю.
Оставить комментарий