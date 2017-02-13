Далее:
Главное сейчас
Вести.Ру

Путин назначил на должности в Росгвардию семь генералов

Путин назначил на должности в Росгвардию семь генералов
Фото:
Владимир Путин, президент России, назначил на руководящие должности в Федеральную службу войск национальной гвардии РФ семь генералов. Об этом сообщили в департаменте Росгвардии по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества.
На должность начальника Главного управления вневедомственной охраны назначен генерал-майор полиции Александр Жилкин. Начальником Главного управления кадров стал генерал-майор Виктор Мацюк. Начальником Главного управления сил специального назначения — генерал-майор Василий Федорук.
Вячеслав Андреев, генерал-майор полиции, возглавил управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Башкортостан. Генерал-майор Александр Черкасов этим же указом назначен первым заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии, а генерал-лейтенант Николай Протас — заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии, передает ТАСС.
Генерал-майор Александр Романенко стал первым заместителем командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии. Полковник Александр Веклич, согласно указу президента, стал руководителем Департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества.
Президент РФ также своим указом назначил также руководителей Управлений Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Дагестан, Самарской области, Ставропольскому краю.
Еще 1 источник
Политика
Вячеслав Андреев Александр Веклич Александр Романенко Александр Черкасов Еще 2 тега
Оставить комментарий

Вести.Ру: последние новости