Губернатор Рязанской области объявил об отставке

"В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение - не выдвигаться на новый срок", - сказал Ковалев.

"Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной президент В. В.Путин . Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал. Общество доверяет власти. Это подтверждают результаты выборов всех последних лет", - сказал Ковалев.

Он возглавил регион в апреле 2008. 14 октября 2012 года Ковалев был переизбран на второй срок.