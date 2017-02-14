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Губернатор Рязанской области объявил об отставке
Глава Рязанской области Олег Ковалев объявил о досрочной отставке, сообщает ТАСС.
"В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение - не выдвигаться на новый срок", - сказал Ковалев.
"Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной президент В.В.Путин. Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал. Общество доверяет власти. Это подтверждают результаты выборов всех последних лет", - сказал Ковалев.
Он возглавил регион в апреле 2008. 14 октября 2012 года Ковалев был переизбран на второй срок.
Накануне об отставке заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин. 6 февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин также объявил о сложении своих полномочий. На следующий день в отставку подал глава Бурятии Вячеслав Наговицын.
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