Протестующие окружили Исаакиевский собор

Акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ началась в 12 часов. Она проходит в формате встречи депутатов законодательного собрания города с избирателями. Перед ее участниками выступили парламентарии Борис Вишневский Максим Резник , заявившие о намерениях добиваться референдума по двум вопросам. Один из них касается передачи храма РПЦ, а второй – отставки губернатора Георгия Полтавченко

Виталий Милонов. Сегодня же после литургии верующие прошли крестным ходом вокруг собора. Одним из возглавлявших колонну был депутат Госдумы

Напомним, что несмотря на прежние решения не передавать Исаакиевский собор РПЦ, в начале января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко официально заявил о безвозмездной передаче собора РПЦ.