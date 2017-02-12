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Протестующие окружили Исаакиевский собор
В Санкт-Петербурге протестующие против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) выстроились в кольцо вокруг здания, передает «Фонтанка.ру». Более тысячи человек встали по периметру здания, повернувшись к нему спиной. Сотрудники правоохранительных органов просто наблюдают за происходящим.
Акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ началась в 12 часов. Она проходит в формате встречи депутатов законодательного собрания города с избирателями. Перед ее участниками выступили парламентарии Борис Вишневский и Максим Резник, заявившие о намерениях добиваться референдума по двум вопросам. Один из них касается передачи храма РПЦ, а второй – отставки губернатора Георгия Полтавченко.
Сегодня же после литургии верующие прошли крестным ходом вокруг собора. Одним из возглавлявших колонну был депутат Госдумы Виталий Милонов.
Напомним, что несмотря на прежние решения не передавать Исаакиевский собор РПЦ, в начале января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко официально заявил о безвозмездной передаче собора РПЦ.
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