Иранцы сорвали секретную поездку Рогозина

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что запланированный визит в Тегеран пришлось отменить по «техническим причинам». Сообщается, что поводом для отмены поездки стало разглашение иранской стороной информации о предстоящем визите, пишет «Коммерсант».

В Тегеране Рогозин должен был возглавить российскую делегацию на переговорах по расширению сотрудничества РФ и Ирана в области развития технологий и обороны. С иранской стороны в них планировали принять участие вице-президент по вопросам науки и технологий Сорена Саттари и министр обороны Хосейн Дехган

Москва рассчитывала сохранить поездку в секрете. Рогозин изначально просил соблюсти конфиденциальность. Однако иранские информационные агентства со ссылкой на заявление посла Ирана в РФ Мехди Санаи сообщили, что визит российских делегаций должен состояться «в течение ближайшего месяца».

Как рассказал источник газеты «Коммерсант» в аппарате правительства, помимо заседания комитета по науке и технологиям, сопредседателем которого является вице-премьер РФ, стороны рассчитывали обсудить «достаточно деликатные темы». В частности, «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран».