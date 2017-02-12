Симоньян посоветовала ЦРУ, как не допустить признания нормальности России

Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян дала несколько советов ЦРУ , как не допустить признания нормальности России. Статья на её странице в Facebook появилась на фоне несоответствующих действительности заявлений западных политиков о России и публикаций в западной прессе с обвинениями в адрес российских СМИ в пропаганде.

"Для большей части западного истеблишмента мысль о том, что Россия – нормальная, так же дика, как мысль о том, что земля квадратная. Человек, который вслух провозглашает Россию нормальной, либо идиот, либо провокатор, либо и то, и другое. В прессе и даже в заявлениях разнообразных лиц мы каждый день наблюдаем это граничащее с расизмом провозглашение нашей нутряной, природной, не подлежащей коррекции ненормальности", — написала Симоньян на своей странице в Facebook.

По ее мнению, это происходит из-за "неинформированности, детсадовского невежества, непривычки работать с фактами, от падкости на готовые к употреблению формулы мироустройства".

"Истеблишмент ведет священную битву за то, чтобы остановить Трампа в его преступных попытках признать нормальность России. Может, у него и не будет таких попыток, но, как минимум, он об этом заявлял, а это уже за пределами допустимого, — написала Симоньян.

В этой связи она дала несколько советов "коллективному ЦРУ", среди которых — напоминать народу "про коварство" телеканала RT и информационного агентства Sputnik.

"Используйте лексику пострашнее. Информационный повод искать не нужно, народ уже привык. Топите пожестче! Как, например, вчера, когда пресс-секретарь НАТО заявила, что Sputnik — это пропаганда. И это вслед за ВВС перепечатала вся уважаемая британская пресса. Не по отмашке, конечно. Просто понравился текст", — подчеркнула Симоньян.

Ранее сразу три ведущих британских СМИ — телеканал Би-би-си, издания Times и Independent — одновременно опубликовали статьи про деятельность информационного агентства Sputnik, обратившись за помощью к НАТО и повторив уже неоднократно озвученные обвинения в пропаганде, но не приведя обоснованных доказательств.

Симоньян также посоветовала ЦРУ напоминать, что "Трамп у России на крючке". "Но все-таки лучше кого-нибудь грохнуть. Так, чтобы уж наверняка. Вас ли мне учить", — написала она, добавив, что эта фраза использована в ироничном контексте и не является призывом к американским спецслужбам кого-либо убивать.