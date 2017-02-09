Сенатор: события на перевале Дятлова остаются засекречены

Бывший губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель заявил, что события на перевале Дятлова остаются засекреченной информацией федерального уровня. Он также отметил, что с уважением относится к попыткам ученых разобраться в трагедии, но ничем помочь не может, так как «такая возможность лежит за пределами его компетенции как сенатора», сообщает РИА Новости

«К большому сожалению, события того времени до сих пор являются строго засекреченной информацией, делом не регионального, а федерального уровня, и решением вопроса о доступе к архивным документам могут заниматься лишь федеральные власти и службы безопасности РФ», - сказал Россель.

Ранее друг Игоря Дятлова и участник поисков дятловцев, академик Петр Бартоломей рассказал, что планировал обратиться в архивы министерства обороны и попросил о помощи Росселя. Сенатор подтвердил, что получал просьбу о содействии два года назад, но не смог помочь, потому что «такая возможность лежит за пределами его компетенции как сенатора».

Сенатор отметил, что с большим уважением относится к ученым, которые много лет пытаются о том, что произошло на перевале Дятлова.

Туристическая группа Игоря Дятлова погибла зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили.