Путину подарили машину

«У нас действительно долгосрочные отношения с Россией. Мы производим автомобили в России уже более 10 лет. Объем наших инвестиций – более 1 млрд 850 млн евро. Мы довольны нашим сотрудничеством», - заявил Мюллер.

На встрече с представителями автоконцерна Путин отметил, что российские власти довольны тем, как развивается бизнес компании в России, хотя подчеркнул, что предприятие сталкивается с некоторыми трудностями в реализации продукции. По словам российского президента, российские власти «всегда готовы обсуждать имеющиеся вопросы», чтобы способствовать развитию бизнеса Volkswagen в стране.

Концерн работает в России с 1993 года и, согласно статистике, каждый десятый автомобиль, проданный в России, произведен компанией Volkswagen. Около 10% произведенной в России продукции концерна идет на внешние рынки за пределы страны.