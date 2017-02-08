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Самый богатый депутат Госдумы объявил о банкротстве
Владеющий 59-ю квартирами единоросс Андрей Палкин попросил суд признать его банкротом, сообщает Life.
Соответствующие документы Палкин подал в Арбитражный суд Архангельска.
За 2015 год депутат заработал 1,5 млрд рублей. Он также является владельцем 59 квартир в Архангельской и Московской областях.
Палкин - основатель 16 предприятий в Архангельской области, занимающихся строительством недорогого жилья и дорог, производством кирпича и других стройматериалов.
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