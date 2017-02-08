Самый богатый депутат Госдумы объявил о банкротстве

Соответствующие документы Палкин подал в Арбитражный суд Архангельска.

За 2015 год депутат заработал 1,5 млрд рублей. Он также является владельцем 59 квартир в Архангельской и Московской областях.

Палкин - основатель 16 предприятий в Архангельской области, занимающихся строительством недорогого жилья и дорог, производством кирпича и других стройматериалов.