Лукашенко призвал РФ склеивать «узкие места» интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию налаживать отношения, а не усложнять их решениями вроде запрета на поставки говядины из Минской области. Об этом сообщает РИА Новости

Лукашенко посетовал, что единое экономическое пространство ЕврАзЭС «грохнулось в прошлом году процентов на 40 и в этом году - на 20». «Меня это волнует, я об этом говорю, но это вызывает какое-то непонимание, отторжение в Москве и в Минске у некоторых. Но об этом надо говорить, надо эти узкие места находить, как-то склеивать наши отношения», - отметил он.

Такое заявление белорусский лидер сделал в ходе встречи с губернатором Костромской области РФ Сергеем Ситниковым . Лукашенко рассказал ему, что, «вместо того, чтобы объединять» и «устранять негатив» Россия с 7 февраля вводит запрет на поставки говядины из Минской области.

Президент напомнил, что, продавая свою продукцию в России, Белоруссия зарабатывает деньги на оплату российских энергоносителей.

Ранее в ходе своей пресс-конференции Лукашенко обвинил Россию в осложнении отношений между странами, а также заявил, что Москва нарушила межгосударственные договоренности, установив пограничные зоны с Белоруссией. В Кремле с ним не согласились, отметив, что спорные вопросы Москва и Минск должны решать путем деловых переговоров.