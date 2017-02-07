Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал заявление о досрочном сложении полномочий

Накануне губернатор Пермского края Виктор Басаргин решил покинуть свой пост. Он обратился к президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий. Их срок истекал в мае.

Ранее СМИ сообщили, что отставки порядка пяти губернаторов могут быть объявлены в ближайшие дни.

«Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов», — отметили «Ведомости».