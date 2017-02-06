СМИ: Отставки пяти губернаторов в РФ пройдут в ближайшие дни

В России в ближайшие дни могут произойти отставки пяти губернаторов, сообщает газета «Ведомости»

Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в проблемных регионах в преддверии президентских выборов. Первый шаг — объявление об отставке пяти губернаторов. Данное решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики.

При этом, по словам источника издания, замены ожидаются не везде.

В управлении внутренней политики от комментариев отказались.