МЧС грозит масштабная реформа

МЧС России в рамках плана по строительству и развитию ведомства упразднят региональные центры и перейдут на трехуровневую систему управления и финансирования. Об этом свидетельствует документ, попавший в распоряжение газеты «Известия»

Из документа следует, что новая система, которую введут в МЧС, предполагает вертикаль руководства федерального (министерство), регионального (субъект) и местного (пожарно-спасательный гарнизон) уровней. Из этой схемы исключат старое управленческое звено — региональные центры.

За счет освободившихся во время реформы мест будет увеличен штат пожарных и спасателей. С каждым из попадающих под сокращение руководителей региональных центров состоятся бесед, их кандидатуры рассмотрят на другие должности в системе МЧС России. Личный состав также обещают трудоустроить: планируется обратиться за помощью в другие федеральные органы исполнительной власти.

План рассчитан до 2020 года и утвержден президентом РФ Владимиром Путиным

Ранее стало известно, что в течение первой половины 2017 года реорганизуют 65 пожарно-спасательных подразделений Федеральной противопожарной службы. Их превратят в аэромобильные группировки в составе пожарно-спасательных гарнизонов. Такие изменения объяснили необходимостью оперативно перебрасывать мобильные подразделения в регионы страны для ликвидации масштабных происшествий.