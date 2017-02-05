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Rambler News Service

Путин сменит губернатора Пермского края

Виктор Басаргин
Виктор Басаргин
Фото:
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин уйдет в отставку уже в этот понедельник, 6 февраля, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на три источника, близких к кремлевской администрации.
Информацию об отставке также подтвердил собеседник, близкий к властям региона.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков и приемная губернатора от комментариев отказались.
По словам собеседника телеканала, Басаргину «давно искали замену».
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Пермь Политика
Администрация Президента РФ
Владимир Путин Дмитрий Песков Виктор Басаргин
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