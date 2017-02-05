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Рогозин о планах ЕС продлить санкции: нам начихать
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал появившееся в СМИ сообщение о том, что Европейский союз планирует продлить санкции против граждан России еще на полгода, заявил, что "нам на это начихать".
Агентство Блумберг со ссылкой на источники в Брюсселе сообщило ранее, что Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на шесть месяцев.
"А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?" — написал Рогозин в Twitter.
Вопрос к. Bloomberg:— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 5 февраля 2017 г.
А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать? https://t.co/6TYYa2pHDT
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.
Ранее экс-президент США Барак Обама продлил санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей.
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