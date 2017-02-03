В Кремле ответили на обвинения Лукашенко

В Кремле пояснили, что введение пограничных зон на границе с Белоруссией связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран. Последствий для граждан Белоруссии и России не будет. В пресс-службе также отметили, что Кремль считает некорректным и неверным утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко , что пограничные зоны нарушают какие-либо международные и иные межгосударственные договоры, сообщает РИА Новости

«Мы хотим подчеркнуть, что это не так, никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон, прилегающих к границе районов. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран», — сообщили в пресс-службе.

При этом никаких последствий от такого введения для граждан Белоруссии и России нет и быть не может. В Кремле добавили, что приказ руководителя соответствующей службы РФ после тщательной проработки и согласования с министерством юстиции России на предмет соответствия всем международным обязательствам и договорам был опубликован заведомо.

Ранее в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко во время пресс-конференции обвинил Россию в попрании межгосударственных договоров, касающихся отношений на границе.