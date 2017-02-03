В Кремле ответили на заявления Лукашенко о приграничной зоне

Россия считает некорректным и неверным утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что введение пограничных зон на границе с Белоруссией якобы нарушает какие-либо международные и иные межгосударственные договоры, сообщили в пресс-службе Кремля. В Кремле пояснили, что решение о введении пограничных зон связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран, при этом никаких последствий от такого введения для граждан Белоруссии и России нет и быть не может, передает РИА «Новости».

При этом в пресс-службе напомнили, что Россия 14 сентября 2014 года президент Белоруссии подписал указ №433, который регламентирует установление приграничных территорий в пределах территориально-административных единиц, примыкающих к российско-белорусской границе.

В Кремле также напомнили, что необходимость данных мер со стороны Белоруссии было обусловлено интересами пресечения незаконной миграции, наркотрафика и контрабанды.

«Это абсолютно правильная аргументация, абсолютно правильное решение, и в данном случае наши пограничники идут абсолютно по такому же пути», – отметили в Кремле.

Напомним, в пятницу Лукашенко заявил, что Минск якобы согласовал с руководство России планы о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 государства, в том числе США и стран-членов ЕС