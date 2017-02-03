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Чуркин предложил Лондону «очистить совесть»
Фото: © EPA/PETER FOLEY
Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин посоветовал Великобритании «очистить совесть» и вернуть аннексированные страной территории, после чего «рассуждать на другие темы», передает ТАСС. Таким образом дипломат отреагировал на утверждения своего британского коллеги Мэттью Райкрофта, касающиеся статуса Крыма.
На заседании Совета Безопасности ООН Райкрофт пытался возложить на Москву ответственность за возникновение кризиса на Украине, который, по его мнению, начался с воссоединения Крыма с Россией. «Не могу вновь не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне.
А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские (Фолклендские) острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы», — сказал Чуркин.
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