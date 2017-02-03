Чуркин предложил Лондону «очистить совесть»

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин посоветовал Великобритании «очистить совесть» и вернуть аннексированные страной территории, после чего «рассуждать на другие темы», передает ТАСС. Таким образом дипломат отреагировал на утверждения своего британского коллеги Мэттью Райкрофта , касающиеся статуса Крыма.

На заседании Совета Безопасности ООН Райкрофт пытался возложить на Москву ответственность за возникновение кризиса на Украине, который, по его мнению, начался с воссоединения Крыма с Россией. «Не могу вновь не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне.

А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские (Фолклендские) острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы», — сказал Чуркин.