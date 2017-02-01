Минобороны вручило ноту военному атташе Украины

министерство обороны России вызвали украинского военного атташе по вопросам обороны. Российские власти выразили протест в связи с опасным облетом украинским самолетом Ан-26 российских буровых вышек в Черном море. С таким заявлением выступил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«В среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Российской Федерации для вручения военно-дипломатической ноты. Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест Минобороны России на действия украинской стороны, в ходе которых украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11:30 до 12:00 совершил два опасных облета российских буровых вышек «Таврида» и «Крым-1» на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования», - заявил Конашенков.

Кроме того, представитель ведомства отметил, что действия украинского экипажа Ан-26 рассматриваются «как провокационные».

1 февраля министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия с российских буровых вышек. Инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения. По словам главы ведомства, самолет совершал тренировочный полет.

Черноморский флот заявление Полторака назвал «абсолютной ложью». По версии командования ЧФ России, самолет совершал «провокационные заходы на российские буровые вышки, в связи с чем ему были поданы четыре световых сигнала из сигнального пистолета». Как отмечалось в сообщениях, данные выстрелы не несли самолету никакой угрозы.