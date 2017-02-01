Россия установила пограничную зону с Белоруссией

Как следует из документов, на территориях Брянской, Смоленской и Псковской областей должны быть оборудованы места прохода людей и проезда транспорта в пограничную зону. Кроме того, указ предписывает определить время прохода и установить предупреждающие знаки. Подобные меры в ведомстве объясняют созданием необходимых условий охраны государственной границы России. Контролировать реализацию документов будет пограничная служба ФСБ.

В Белоруссии указ о безвизовом посещении страны в течение пяти дней для граждан 80 стран вступит в силу 9 февраля. В список государств, на которые распространяются новые нормы, входят США, все страны-члены Евросоюза , Япония и Бразилия.

Граница между Россией и Белоруссией существует формально и ее можно пройти без проверок, таким образом граждане третьих стран, для которых нужно оформлять визу в Россию, получают возможность попасть на российскую территорию без прохождения бюрократических процедур. В связи с этим ранее ФСБ начала проверять документы у всех прибывающих в московские аэропорты из Минска.