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США изменили порядок выдачи виз россиянам после указа Трампа
Российские граждане вынуждены будут проходить собеседование в посольстве США для получения повторной визы в том случае, если со времени окончания срока действия предыдущей визы прошло более 12 месяцев. С таким заявлением выступили в американском диппредставительстве в России. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Как всегда, консульское должностное лицо вправе требовать, чтобы любой заявитель явился на собеседование лично в любой ситуации, когда процесс рассмотрения заявки этого потребует. Госдепартамент считает своим долгом содействовать свободе передвижения на законных основаниях, соблюдая при этом меры по обеспечению безопасности границ США, а также американского народа», - говорится в заявлении посольства.
Порядок выдачи повторной визы был изменен в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом указа об отмене программы, позволяющей гражданам некоторых стран не проходить собеседование в консульском учреждении США перед получением визы. Раньше заявитель при подаче на повторную гостевую или туристическую визу мог в течение 48 месяцев после окончания визы выслать паспорт с Pony Express и не проходить интервью с консульским работником. Исключение будет сделано для граждан в возрасте до 14 лет или старше 79 лет, а также для тех граждан, которые ранее подавали заявление на визу той же категории, что истекла, но с момента окончания ее срока прошло не более 12 месяцев.
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