Захарова объявила конкурс после статьи о ней Бориса Джонсона

"По информации Daily Mail, Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон "пришел в ярость" из-за того, что официальному представителю МИД России Марии Захаровой было отправлено приглашение посетить торжественный вечер в палате общин. Газета целую полосу посвятила этой животрепещущей теме. Представляю, что было бы, если бы я поехала", - написала она

Захарова также назвала подобные заявления нелепыми.

"Лондон давно стал прибежищем всякой нечисти, вроде недобитых террористов, беглых олигархов и проворовавшихся чиновников. А тут отправленное приглашение возмутило. Демократия, одним словом. Объявляю конкурс карикатуры на тему "Борис Джонсон пришел в ярость из-за направления приглашения Марии Захаровой на торжественный вечер в палату общин". Победителю - приз", - добавила Захарова.

Она предложила желающим оставлять работы под ее постом.