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СМИ: премьер Баварии призвал отменить санкции против России в 2017 году
Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер призвал к "быстрому" снятию санкций в отношении России. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag.
"Санкции против России должны быть завершены в этом году. Россия также должна вернуться в круг G8", - сказал он.
Он отметил, что ФРГ должна отказаться от "мышления XX века". Он отметил, что "речь идет об общем поиске ответов по борьбе с терроризмом, миграции и изменении климата".
Также Зеехофер пригласил в Баварию избранного президента США Дональда Трампа. Он отметил, что Трамп был избран президентом по итогам свободных демократических выборов и "это должно соблюдаться".
В феврале 2016 года президент России Владимир Путин отметил особый характер отношений России и Баварии и поблагодарил Зеехофера за усилия по нормализации отношений с Россией.
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