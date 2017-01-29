СМИ: премьер Баварии призвал отменить санкции против России в 2017 году

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер призвал к "быстрому" снятию санкций в отношении России. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag.

"Санкции против России должны быть завершены в этом году. Россия также должна вернуться в круг G8", - сказал он.

Он отметил, что ФРГ должна отказаться от "мышления XX века". Он отметил, что "речь идет об общем поиске ответов по борьбе с терроризмом, миграции и изменении климата".

Также Зеехофер пригласил в Баварию избранного президента США Дональда Трампа . Он отметил, что Трамп был избран президентом по итогам свободных демократических выборов и "это должно соблюдаться".