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Телефонный разговор Путина и Трампа завершился
Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин провели телефонный разговор - первый после недавней инаугурации нового американского главы государства. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, разместивший фотографию Трампа с телефонной трубкой.
Рядом с Трампом, беседующим по телефону, находились вице-президент Майкл Пенс, глава аппарата Белого дома Райанс Прибас, старший советник Стивен Бэннон и советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Начало разговора было запланировано на субботу, в 20:00 по московскому времени.
"После 45-минутной беседы с канцлером Ангелой Меркель президент начал третий из пяти запланированных на сегодня телефонных разговоров с главами государств. Разговор с Владимиром Путиным", - написал Спайсер.
Ранее советник президента США Келлиэнн Конуэй в интервью телеканалу Fox News рассказала, что темами разговора могут стать судьба антироссийских санкций и сотрудничество в борьбе с терроризмом. Сам Трамп накануне заявил, что рассчитывает на "фантастические" отношения с Путиным, но добавил, что они "могут сложиться, а могут и не сложиться".
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