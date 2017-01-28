Телефонный разговор Путина и Трампа завершился

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин провели телефонный разговор - первый после недавней инаугурации нового американского главы государства. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, разместивший фотографию Трампа с телефонной трубкой.

"После 45-минутной беседы с канцлером Ангелой Меркель президент начал третий из пяти запланированных на сегодня телефонных разговоров с главами государств. Разговор с Владимиром Путиным", - написал Спайсер.

Ранее советник президента США Келлиэнн Конуэй в интервью телеканалу Fox News рассказала, что темами разговора могут стать судьба антироссийских санкций и сотрудничество в борьбе с терроризмом. Сам Трамп накануне заявил, что рассчитывает на "фантастические" отношения с Путиным, но добавил, что они "могут сложиться, а могут и не сложиться".