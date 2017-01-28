РЖД: сотни поездов смогут ежедневно проходить в обход Украины

Речь идет о двухпутной электрофицированной ветке на участке Журавка-Миллерово в Воронежской области. Сейчас ее строят 2,5 тысячи рабочих

«Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков», — сказал он.

По словам Тони, РЖД взяла жесткие обязательства по снабжению стройки песком, шпалами и щебнем и выполняет их.