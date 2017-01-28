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РЖД: сотни поездов смогут ежедневно проходить в обход Украины
Железная дорога, построенная в обход Украины, сможет обслужить до 240 пассажирских и грузовых поездов в сутки. Такие данные привел вице-президент ОАО «РЖД» Олег Тони, передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Речь идет о двухпутной электрофицированной ветке на участке Журавка-Миллерово в Воронежской области. Сейчас ее строят 2,5 тысячи рабочих
«Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков», — сказал он.
По словам Тони, РЖД взяла жесткие обязательства по снабжению стройки песком, шпалами и щебнем и выполняет их.
Олег Тони и замминистра обороны Дмитрий Булгаков сегодня приехали в Воронежскую область, чтобы проконтролировать строительство железной дороги в обход Украины.
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