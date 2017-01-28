СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета

Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии утверждает, что Россия в 2015 году пыталась не допустить присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко . Об этом сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания NRK.

Как рассказали журналистам в ПСБ, российские спецслужбы были якобы намерены повлиять на решение Норвежского нобелевского комитета , который определяет лауреатов премии мира. Предполагается, что с такой целью летом 2015 года в интернете было обнародовано письмо за подписью Владимира Гройсмана (ныне премьер-министра, а на тот момент председателя парламента Украины - прим. корр. ТАСС) к поверенному в делах США в Норвегии.

Автор письма благодарил американских дипломатов за то, что они заручились поддержкой двух из пяти членов комитета, однако указывал на то, что это не соответствует "предыдущим договоренностям", и что президенту Порошенко "исключительно важно получить гарантии" того, что ему будет присуждена награда.

Вскоре после того, как документ получил широкое распространение в сети, секретаря комитета и директора Норвежского нобелевского института Улава Ньёлстада посетили двое представителей посольства РФ, ранее попросивших его о встрече.

Признак паранойи

"После этого визита мы задались вопросом о том, не была ли предпринята попытка оказать на нас влияние, и связались с ПСБ", - рассказал NRK Ньёлстад. Как считают в спецслужбе, один из дипломатов, говоривших с директором института, был офицером Службы внешней разведки РФ, а сам визит - частью российской спецоперации.

В посольстве РФ, направившем письменный комментарий NRK, с такими выводами не согласились и выразили сожаление по поводу того, что ПСБ продолжает искать шпионов среди дипломатов. Попытка выставить в качестве происков спецслужб "обычную даже рутинную дипломатическую работу" представителям посольства "кажется паранойей".

"Нам представляется странным, что NRK тратит время и ресурсы на подобные сфабрикованные истории. В NRK должны понимать, что важной частью работы дипломатов любой страны является сбор и анализ информации о внешней и внутренней политике, обмен мнениями с партнерами и многое другое. Встречи с представителями Нобелевского комитета, включая и упомянутую, проводятся именно для этого", - говорится в комментарии посольства.

Российские дипломаты также указывают на то, что норвежским спецслужбам легче добиться увеличения финансирования и полномочий, регулярно заявляя об угрозе со стороны РФ, а бороться с мнимыми вызовами гораздо проще, чем с международным терроризмом.

Раскрытые карты

"Мы видим, как фальшивые новости и фальшивое письмо использовались для дискредитации потенциального кандидата на премию мира. Это делает данный случай серьезным", - заявил журналистам глава контрразведывательного подразделения ПСБ Арне Кристиан Хёугстёйл, по словам которого ПСБ впервые открыто заявляют о проведении в стране информационной операции российских спецслужб и подробно обсуждают эту тему с представителями прессы.

"Мы приняли решение предать гласности данные сведения, чтобы проинформировать общественность и руководство страны об этой угрозе. Это лучший из имеющихся у нас способов предотвратить ее", - подчеркнул Хёугстёйл.

В ПСБ также не исключают возможности того, что российскими хакерами предпринимались попытки взломать компьютеры сотрудников Норвежского нобелевского института. Секретный список

Нобелевскую премию мира за 2015 год получил тунисский "квартет" национального диалога, пытавшийся справиться с последствиями "цветной революции" в североафриканской стране. Доподлинно неизвестно находился ли в числе номинантов президент Украины.

Списки претендентов на получение премий, носящих имя Альфреда Нобеля , держатся в строгом секрете. Лишь по истечении 50-летнего срока после присуждения наград Нобелевский фонд считает возможным обнародовать документы, которые легли в основу принятого решения.

Письмо с подписью Гройсмана в Верховной Раде объявили фальшивкой вскоре после его появления в сети. Поддельным его считают также в посольстве США в Осло и Норвежском нобелевском институте.