Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Трамп подготовил указ о снятии санкций с России
Сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье в Twitter сообщил, что президент США Дональд Трамп готов подписать документ о снятии санкций с России, сообщают Рамблер/новости.
"Источники сообщают, что администрация Трампа подготовила приказ президента о снятии санкций в отношении России. Разговор президента с Меркель и Путиным назначен на субботу", - написал Потье.
Сотрудник издания Politico Сьюзен Глассер в своем Twitter также написала, что Трамп отменит санкции в одностороннем порядке.
Страны ЕС, США и Канада ввели в 2014 году индивидуальные санкции против физических лиц, а затем были предприняты секторальные ограничительные меры, затрагивающие целые отрасли экономики России. В качестве ответных мер Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.
Оставить комментарий