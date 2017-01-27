Трамп подготовил указ о снятии санкций с России

Сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье в Twitter сообщил, что президент США Дональд Трамп готов подписать документ о снятии санкций с России, сообщают Рамблер/новости.

"Источники сообщают, что администрация Трампа подготовила приказ президента о снятии санкций в отношении России. Разговор президента с Меркель и Путиным назначен на субботу", - написал Потье.

Сотрудник издания Politico Сьюзен Глассер в своем Twitter также написала, что Трамп отменит санкции в одностороннем порядке.