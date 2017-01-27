Срочный звонок: Трамп хочет поговорить с Путиным

«Он [Путин] позвонил мне после моей победы [на выборах], но у меня с ним еще не было дискуссии. Как я понимаю, скоро мы поговорим», - отметил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что сотрудничество России и США могло бы быть выгодным для обеих стран и позволило бы победить « Исламское государство (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

«Я не знаю Путина, но если мы сможем поладить, это будет великолепно, это хорошо для России, это хорошо для нас, мы вместе вышибем дух из ИГ», - заявил Трамп.

Ранее корреспондент NBC News рассказала, что телефонный разговор между Путиным и Трампом может произойти на выходных. По данным CNN , беседа должна состояться в субботу, 28 января.

Предыдущий разговор президентов состоялся 14 ноября 2016 года. Тогда главы государств обсудили отношения двух стран, сойдясь во мнении, что те находятся в «крайне неудовлетворительном состоянии». Путин и Трамп высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом.