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Срочный звонок: Трамп хочет поговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что рассчитывает поговорить с главой России Владимиром Путиным в скором времени. Об этом сообщают Рамблер/новости.
«Он [Путин] позвонил мне после моей победы [на выборах], но у меня с ним еще не было дискуссии. Как я понимаю, скоро мы поговорим», - отметил Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что сотрудничество России и США могло бы быть выгодным для обеих стран и позволило бы победить «Исламское государство (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).
«Я не знаю Путина, но если мы сможем поладить, это будет великолепно, это хорошо для России, это хорошо для нас, мы вместе вышибем дух из ИГ», - заявил Трамп.
Ранее корреспондент NBC News рассказала, что телефонный разговор между Путиным и Трампом может произойти на выходных. По данным CNN, беседа должна состояться в субботу, 28 января.
Предыдущий разговор президентов состоялся 14 ноября 2016 года. Тогда главы государств обсудили отношения двух стран, сойдясь во мнении, что те находятся в «крайне неудовлетворительном состоянии». Путин и Трамп высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом.
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