Путину показали летные возможности нового МиГ-35

«Истребитель спроектирован специально для ведения боевых действий в условиях конфликтов повышенной интенсивности, в условиях высокой плотности ПВО», - заявил Слюсарь.

Как отметил Слюсарь, высокие показатели истребителя были достигнуты с помощью установленного комплекса бортового оборудования, новой оптико-локационной станции, а также сниженной в разы радиолокационной заметности. МиГ-35, по словам представителя компании, способен нести новейшее оружие, включая лазерное, а дальность полета истребителя увеличена на 50%.

Слюсарь заявил, что серийный выпуск истребителя начнется в 2019 году. Путин в свою очередь отметил, что представленный самолет – «это действительно интересная, уникальная машина».

Также глава государства выразил уверенность в том, что МиГ-35 в скором будущем усилит российскую армию. Владимир Путин обратил внимание присутствующих на то, что у представленного истребителя есть хороший экспортный потенциал, так как предыдущая модель самолета, МиГ-29, эксплуатируется, по словам президента, более чем в 30 странах.