Путин удостоил Захарову награды

Президент России Владимир Путин 26 января вручил государственные награды 30 россиянам. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Среди награжденных орденами, медалями и знаками о присвоении почетных званий – ученые, врачи, деятели искусства и чиновники.

Церемония награждения по традиции состоялась в Екатерининском зале Кремля.