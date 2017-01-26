Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Путин удостоил Захарову награды
Президент России Владимир Путин 26 января вручил государственные награды 30 россиянам. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Среди награжденных орденами, медалями и знаками о присвоении почетных званий – ученые, врачи, деятели искусства и чиновники.
В частности, президент и ведущий КВН Александр Масляков получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удостоилась ордена Дружбы, а актера Василия Ливанова наградили орденом Почета.
Кроме того, звезду Героя России Путин вручил летчику-испытателю первого класса Валерию Поташову, а орден «За заслуги перед Отечеством» I степени - советнику главы РЖД Геннадию Фадееву. Ордена Александра Невского удостоились митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон и наместник Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон. Спецкорру ВГТРК Евгению Поддубному был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Церемония награждения по традиции состоялась в Екатерининском зале Кремля.
Оставить комментарий