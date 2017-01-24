Божена Рынска: черта оседлости нужна для выбраковки худших

Черта оседлости в Российской империи – лучшее, что было у евреев. Такое мнение высказала скандальная журналистка Божена Рынска. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт светского обозревателя в Facebook

«Я считаю, что лучшее, что было у евреев, — это черта оседлости. И как только черту оседлости и реальную и незримую (государственный антисемитизм в совке), отменили, так всё. Нация перестала быть лучшей, и пошёл процесс на общих основаниях. Черта оседлости была естественной евгеникой. Улучшала нацию... Идиоты и лентяи отсеивались, им надлежало сгинуть за чертой», - заявила Рынска.

Кроме того, светский обозреватель отметила, что «некоторым народам» не мешало бы ввести черту оседлости «и посидеть за ней парочку-тройку поколений, чтобы запустить процесс выбраковки худших и развития лучших».

Ранее Божена Рынска заявляла, что считает «адекватными» лишь 14% населения России, тогда как остальных граждан страны журналистка назвала «дрянной».

23 января вице-спикер Государственной думы и член партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917 году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедов». Свои слова парламентарий сказал, комментируя ситуацию с передачей Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в безвозмездное пользование Русской православной церкви.

Федерация еврейских общин России обратилась к спикеру Думы Вячеславу Володину с просьбой «разобраться» с этим высказыванием и дать ему оценку.

Черта оседлости – в Российской империи с 1791 по 1917 год граница территории, за пределами которой иудеям и цыганам запрещалось постоянное проживание. В зону черты оседлости входили значительная часть Царства Польского, Литвы, Белоруссии, Бессарабии, Латгалии (одна из областей Латвии), а также часть современной территории Украины.

Евгеника – лженаука о «выведении лучшего народа» и «выбраковки неполноценных», ставшая популярной у немецких нацистов. В результате опытов немецких нацистов погибли десятки тысяч человек.