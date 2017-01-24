Москва не увидела угрозы в китайских ракетах у границы с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не воспринимает как угрозу развертывание Китаем баллистических ракет на границе с Россией. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Песков назвал возможное появление ракет у российских границ «развитием вооруженных сил Китая». «Китай является нашим союзником, стратегическим союзником, нашим партнером, партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане. Мы дорожим нашими отношениями», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в интернете появились снимки разработанной Пекином межконтинентальной баллистической ракеты Dongfeng-41 (DF-41). Китайские СМИ писали, что эта ракета размещена в северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией.

DF-41 представляет собой твердотопливную грунтовую мобильную ракету с максимальной дальностью полета более 10 тысяч километров. Она оснащена разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения.