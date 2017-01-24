В «Справедливой России» растерялись из-за ухода Мизулиной

По словам Чепы, он ничего не знал о планах Мизулиной, несмотря на их дружбу. «Для меня это полнейшая неожиданность. У меня с ней самые теплые дружеские отношения. Мы всегда друг друга поддерживали. Я в растерянности», - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что у Мизулиной не было каких-либо проблем внутри партии.

В понедельник, 23 января, стало известно, что Мизулина направила заявление о выходе из «Справедливой России» в региональное отделение партии в Омской области. Мизулина стала членом партии в 2007 году. Один из ее бывший однопартийцев, депутат Олег Шеин заявил, что решение Мизулиной связано с расхождением ее взглядов с партийной линией. По его словам, «Справедливая Россия» выступает за минимизацию вмешательства государства в дела семьи, тогда как Мизулина придерживается противоположных взглядов.

Мизулина известна благодаря ряду резонансных законодательных инициатив. В частности, она выступала одним из авторов закона о запрете гей-пропаганды, закона о запрете бэби-боксов и предложения о декриминализации домашнего насилия. 11 января законопроект о декриминализации побоев в первом чтении приняла Госдума.